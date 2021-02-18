У Зеленского уточнили информацию о проверке "1+1": такую прошли все каналы

Проверка телеканала "1+1" со стороны Службы безопасности Украине не является ситуативной. Специальную проверку состава бенефициаров прошли все телеканалы.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, "1+1" проходил проверку состава конечных бенефициаров, как и любой другой телевещатель, в связи с обязательным требованием к их раскрытию.

Напомним, ранее в интервью РБК-Украина Подоляк рассказал, что в Службе безопасности Украины хотят проверить, кто влияет на информационную политику "1+1".

Кроме того, он подчеркивал, что на сегодня в Офисе президента не видят оснований для закрытия других телеканалов вслед за "112 Украина", NewsOne и ZIK.

"Я пока совершенно не вижу связи между закрытыми каналами (Виктора, - ред.) Медведчука и теми же каналами "Прямой", 5-й, "Наш" и т.д. Да, идеологически эти каналы выглядят очень странно…", - отметил Подоляк.