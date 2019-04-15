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У Порошенка назвали час дебатів на "Олімпійському" 19 квітня

Новини » Вибори 2019    15.04.2019 - 18:27
У Порошенка назвали час дебатів на "Олімпійському" 19 квітня
Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Порошенко пропонує Зеленському провести дебати на НСК з 16:00 до 18:00

Чинний президент України і кандидат у президенти Петро Порошенко пропонує своєму опонентові Володимиру Зеленському провести дебати на НСК "Олімпійський" 19 квітня з 16:00 до 18:00. Про це під час прес-конференції повідомив радник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв, передає кореспондент РБК-Україна.

"Петро Порошенко в додаток до тих дебатів, які передбачені законодавством, пропонує Володимиру Зеленському 19 квітня провести ще одні дебати - на стадіоні "Олімпійський" у часових межах з 16:00 до 18:00", - повідомив він. 

За його словами, дебати в студії "Суспільного" повинні відбутися в 20:00

"В подальшому і Порошенко, і Зеленський повинні відправитися на дебати на "Суспільному" телебаченні. Згідно з інструкцією ЦВК кандидати повинні прибути на телебачення в 19:30 для того, щоб провести жеребкування і встановити послідовність їх виступів", - додав він.

Нагадаємо, раніше Порошенко призначив Зеленському нову дату дебатів. Так, дебати Петра Порошенка і Володимира Зеленського можуть відбутися 15 квітня в ефірі ICTV.

Зазначимо, що у Зеленського не знають про дебати в ефірі ICTV.

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