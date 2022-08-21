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У Зеленського спрогнозували нові пропозиції переговорів від РФ і назвали причину

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Київ, Неділя 21 серпня 2022 19:22
У Зеленського спрогнозували нові пропозиції переговорів від РФ і назвали причину Фото: Михайло Подоляк, радник голови ОП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Росії не вистачає резервів для того, щоб заповнити втрати, тому кількість пропозицій про переговори буде збільшуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови ОП Михайла Подоляка в Twitter.

"РФ входить в глибоку військово-кадрову кризу: мобілізацію оголошувати не можна, тому що "король голий", а добровольців вдень зі свічкою не знайдеш. У хід йдуть боржники по кредитах, ув'язнені і охоронці "Пятерочки". А значить, скоро буде ще більше пропозицій перерви, тобто переговорів", - підкреслив Подоляк.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито готова на мирні переговори з Україною на умовах Кремля.

Також ми писали, що, за словами президента України Володимира Зеленського, діалог з Росією можливий тільки в разі повного виведення окупаційних військ з української території.

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