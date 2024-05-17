Президент Бразилии не поедет на саммит мира по Украине: в чем причина
Президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва принял решение не участвовать в саммите мира по Украине, который состоится 15 и 16 июня в Швейцарии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Brasil.
Как отмечают в издании, швейцарское правительство специально пригласило Лулу во время личной встречи канцлера страны Игнасио Кассиса и министра иностранных дел Мауро Виейры 30 апреля.
Президент Украины Владимир Зеленский также пригласил президента Бразилии принять участие в саммите во время недавнего интервью изданию.
Однако, по мнению Лулы и представителей МИД страны, бразильскому лидеру нет смысла участвовать в саммите, который "не привлекает обе стороны к решению конфликта".
По данным бразильских дипломатических источников, Лула и министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра встретились на этой неделе и решили, что делегацию, представляющую страну на саммите, не будет возглавлять президент.
Однако пока не определено, кто будет выполнять эту роль.
Глобальный саммит мира
Напомним, что в Швейцарии 15-16 июня 2024 г. состоится Глобальный саммит мира. Данное событие, инициированное Украиной и Швейцарией, направлено на поиск путей разрешения международных конфликтов и установления устойчивого мира на планете.
Следует отметить, что Россия не получила приглашение на этот саммит.
В то же время ожидается, что на мероприятии будут присутствовать лидеры из более чем 150 стран, а также представители международных организаций и гражданского общества.
В частности президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие темы планируют обсудить на саммите. Подробнее об этом читайте в материале РБК-Украина.
Недавно мы сообщали, что дипломаты сосредоточились на узком кругу целей, чтобы обеспечить участие в нем Китая и других стран так называемого Глобального Юга во время подготовки к саммиту по мирному плану Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.