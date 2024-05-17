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Президент Бразилии не поедет на саммит мира по Украине: в чем причина

Бразилия, Пятница 17 мая 2024 09:33
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Президент Бразилии не поедет на саммит мира по Украине: в чем причина Фото: Президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва принял решение не участвовать в саммите мира по Украине, который состоится 15 и 16 июня в Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Brasil.

Как отмечают в издании, швейцарское правительство специально пригласило Лулу во время личной встречи канцлера страны Игнасио Кассиса и министра иностранных дел Мауро Виейры 30 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский также пригласил президента Бразилии принять участие в саммите во время недавнего интервью изданию.

Однако, по мнению Лулы и представителей МИД страны, бразильскому лидеру нет смысла участвовать в саммите, который "не привлекает обе стороны к решению конфликта".

По данным бразильских дипломатических источников, Лула и министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра встретились на этой неделе и решили, что делегацию, представляющую страну на саммите, не будет возглавлять президент.

Однако пока не определено, кто будет выполнять эту роль.

Глобальный саммит мира

Напомним, что в Швейцарии 15-16 июня 2024 г. состоится Глобальный саммит мира. Данное событие, инициированное Украиной и Швейцарией, направлено на поиск путей разрешения международных конфликтов и установления устойчивого мира на планете.

Следует отметить, что Россия не получила приглашение на этот саммит.

В то же время ожидается, что на мероприятии будут присутствовать лидеры из более чем 150 стран, а также представители международных организаций и гражданского общества.

В частности президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие темы планируют обсудить на саммите. Подробнее об этом читайте в материале РБК-Украина.

Недавно мы сообщали, что дипломаты сосредоточились на узком кругу целей, чтобы обеспечить участие в нем Китая и других стран так называемого Глобального Юга во время подготовки к саммиту по мирному плану Украины.

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