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Две страны ЕС разморозили часть российских активов

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ЕС, Четверг 22 декабря 2022 20:22
Две страны ЕС разморозили часть российских активов Фото: Бельгия и Люксембург разморозили часть российских активов (sputnik by)
Автор: Карина Левицкая

Власти Бельгии вслед за Люксембургом дали "зеленый свет" на размораживание активов на счетах российского Национального расчетного депозитария.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство финансов Бельгии и Люксембурга.

Министерство финансов Люксембурга 20 декабря выпустило генеральную лицензию, позволяющую разблокировать активы российских инвесторов, хранящиеся на счетах российского Национального расчетного депозитария (НРД) в международном депозитарии Clearstream (зарегистрированный в Люксембурге).

Сегодня, 22 декабря, разрешение на разблокирование российских активов дало правительство Бельгии. Российские активы хранились на бельгийском Euroclear. Ясности в процедуре возврата денег у брокеров, инвесткомпаний и НРД пока нет. Однако времени, чтобы разобраться, у них немного - размораживание действует до 7 января 2023 года. В общей сложности в международных депозитариях зависли активы российских инвесторов примерно на 6 триллионов рублей.

Как отмечает партнер адвокатского бюро NSP Сергей Гландин, аналогичное решение может принять регулятор Германии.

Санкции ЕС против Национального расчетного депозитария действовали с 3 июня, однако фактически российские инвесторы столкнулись с ограничениями на получение дивидендов и купонов с иностранных акций еще раньше - они перестали ходить после разрушения "моста" между НРД, с одной стороны, и Euroclear и Clearstream - с другого.

Напомним, Швейцария расширила санкционный список против России в связи с принятыми ЕС новыми ограничениями из-за поставок иранских беспилотников в Россию и продолжения войны в Украине.

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Бельгия Люксембург Российская Федерация
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