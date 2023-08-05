У Зеленского раскритиковали ООН за защиту России

"Я не помню, говорил ли Генеральный секретарь ООН о недопустимости эскалации, когда Россия атаковала украинские порты в Одессе и Дунае. Я не помню, выступил ли господин Антониу Гутерриш с заявлением против российского террора против мирных городов", - отметил Подоляк.

По его словам, как только Украина начала давать эффективный отпор, сразу появились многочисленные "адвокаты дьявола", которые призывают к "немедленному прекращению огня и эскалации конфликта".

"Похоже, так работает международное право и право на самооборону? Так выглядит мировой порядок безопасности в глазах ООН? С агрессором, который ведет геноцидную войну в кресле председателя Совета Безопасности ООН, и постоянными уговорами не оказывать ему сопротивления?", - подчеркнул советник.

Атаки по Москве

В ночь на 1 августа в Москву раз атаковали дронами-камикадзе - один из беспилотников ударил в одну из башен "Москва-Сити". 30 июля дроны также атаковали этот бизнес-центр, где размещаются офисы трех российских министерств.

The New York Times писали, что атаки дронов на Москву и другие регионы России снижают способность Кремля вести войну против Украины. В частности, они позволяют усилить разногласия среди российского командования.

Подробнее о последней атаке дронов на Москву - в материале РБК-Украина.

В то же время, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций отреагировал на атаку беспилотников на Москву и призвал к немедленному прекращению огня.

Атака на Измаил

Напомним, ночью 2 августа российские оккупанты в очередной раз атаковали юг Украины, а именно портовую инфраструктуру. В этот раз захватчики ударили по порту на реке Дунай в Измаиле Одесской области.

В результате атаки повреждено почти 40 тысяч тонн зерна, которое ожидали страны Африки, Китай, Израиль. После этого, по данным СМИ, выросли цены на продовольствие.

Детальнее об атаке на порт, цели врага и можно ли остановить атаки на зерно - читайте в материале РБК-Украина.

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