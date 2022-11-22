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У Зеленского резко отреагировали на очередной скандал с Орбаном

Фото: советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Зарембо

В Офисе президента Украины прокомментировали очередной скандал с венгерским лидером Виктором Орбаном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Подоляк написал в своем твите, что каждый, кто в XXI веке хочет заработать политические баллы, паразитируя на исторических травмах, создает угрозу международной безопасности.

"Самые кровопролитные войны разгораются тогда, когда маленькие лидеры начинают грезить Великими империями", - подчеркнул он.

Это был непосредственный намек на недавний инцидент, когда премьер Венгрии Виктор Орбан надел на футбольный матч между Венгрией и Грецией шарф с картой "Великой Венгрии", в состав которой вошли, в частности, территории Украины и Румынии.

"Неусвоенные уроки истории повторяются. Даже на венгерском", - отметил Михаил Подоляк.

Напомним, что сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в новый скандал из-за шарфа с картой "Великой Венгрии". На нем была изображена карта Венгрии с частями стран ЕС, а именно Украины, Австрии, Словакии, Румынии и Хорватии.

Между тем, Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии и вручило ему "твердое неодобрение" поступка Орбана.

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Венгрия