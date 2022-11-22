У Зеленского резко отреагировали на очередной скандал с Орбаном

Подоляк написал в своем твите, что каждый, кто в XXI веке хочет заработать политические баллы, паразитируя на исторических травмах, создает угрозу международной безопасности.

"Самые кровопролитные войны разгораются тогда, когда маленькие лидеры начинают грезить Великими империями", - подчеркнул он.

Это был непосредственный намек на недавний инцидент, когда премьер Венгрии Виктор Орбан надел на футбольный матч между Венгрией и Грецией шарф с картой "Великой Венгрии", в состав которой вошли, в частности, территории Украины и Румынии.

"Неусвоенные уроки истории повторяются. Даже на венгерском", - отметил Михаил Подоляк.