У Зеленського розповіли, коли відбудуться переговори з МВФ

Представник президента Володимира Зеленського Андрій Герус розповів, коли відбудуться чергові переговори України з Міжнародним валютним фондом. Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Геруса, в групу переговірників з МВФ зокрема увійде керівництво нового Кабінету міністрів України.

"Не раніше середини вересня (відбудуться переговори з МВФ, - ред.). До групи переговірників увійде керівництво нового уряду і представники Офісу президента", - заявив представник Зеленського в Кабміні.

Нагадаємо, директор департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс заявив, що місія фонду може приїхати в Київ після формування нового уряду України. Зокрема, Райс нагадав про заяву фонду, зроблену в середині червня про те, що місія "готова повернутися до Києва, в Україну, щоб продовжити обговорення після парламентських виборів і як тільки новий уряд зможе уточнити свої політичні наміри".

Як писало РБК-Україна раніше, місія Міжнародного валютного фонду працювала в Києві в кінці травня. Планувалося, що за результатами буде прийнято рішення про черговий транш на 1,3 млрд доларів, але місія достроково покинула Україну через оголошення дострокових виборів.

Додамо, 18 липня повідомлялося, що Національний банк прогнозує, що Міжнародний валютний фонд ухвалить нову програму співпраці з Україною, і перший транш може бути отриманий до кінця року.