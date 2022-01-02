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У Зеленського розповіли, у скільки відбудеться розмова з Байденом

Автор: Валерія Поліщук

Телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським і президентом Сполучених Штатів Джо Байденом відбудеться сьогодні, 2 січня. Переговори почнуться після 22:00 за київським часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря президента України Сергія Никифорова в Facebook.

"Президенти Володимир Зеленський і Джо Байден проведуть телефонну розмову після 22:00 за Києвом", - написав він.

Нагадаємо, раніше в Білому домі повідомили, що розмова Байдена і Зеленського запланована на 2 січня і розповіли, що обговорять два лідери.

Зазначимо, що 7 грудня Байден і Путін провели переговори у відеоформаті, які тривали більше двох годин. Лідери обговорили низку питань, включаючи загрозу російського вторгнення в Україну. Після чого Байден здзвонився із Зеленським.

30 грудня відбулася телефонна розмова між американським лідером і президентом РФ. Байден під час розмова закликав російського лідера Володимира Путіна до деескалації ситуації навколо України.

Крім того, Байден у розмові з Путіним попередив про санкції у разі вторгнення в Україну. У свою чергу президент РФ повідомив, що в такому випадку може послідувати розрив відносин.

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Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиУкраїнаДжозеф Байден