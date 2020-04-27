У Зеленського розповіли, як з'явилася ідея запросити Саакашвілі в Кабмін

Глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що пропозиція запросити Михайла Саакашвілі в уряд виникла на одній з нарад з президентом Володимиром Зеленським. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Вся президентська рать: як Зеленський формує команду влади і хто йому в цьому допомагає".

Єрмак в коментарі РБК-Україна зазначив, що "не може сказати, що ця ідея була озвучена кимось одним", але уточнив, що давно знайомий з екс-президентом Грузії.

"Ми з паном Саакашвілі випускники Київського інституту міжнародних відносин, тому дійсно давно знайомі. Більш того, за десятки років роботи в юриспруденції я встиг познайомитися з більшістю українських політиків і бізнесменів. Досить складно знайти когось, з ким я не знайомий", - сказав він.

Нагадаємо, джерела РБК-Україна повідомили, що призначення на посаду Михайла Саакашвілі в Кабінеті міністрів зараз підтримує лише 50% фракції.

Разом з тим, голова Верховної ради Дмитро Разумков під час брифінгу заявив, що в кінці наступного тижня може відбутися позачергове засідання ВРУ, на якому можуть розглянути кадрові призначення.