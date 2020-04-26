Призначення Саакашвілі підтримує 50% фракції "Слуга народу"

Фото: Міхеїл Саакашвілі (РБК-Україна)

Призначення Саакашвілі може відбутися 30 квітня на позачерговому засіданні

Призначення на посаду Міхеїла Саакашвілі у Кабінеті міністрів зараз підтримує лише 50% фракції "Слуга народу". Про це РБК-Україна повідомило джерело в керівництві фракції.

Зазначимо, призначення Саакашвілі може відбутися 30 квітня на позачерговому засіданні.

"Розмови з депутатами тривають. Поки в "Слуги народу" підтримка 50 на 50, але кількість тих, хто визначився і готовий проголосувати поступово збільшується. Також ймовірна підтримка інших фракцій",- повідомило джерело.

Співрозмовник агентства зазначив, що інтрига про наявність достатньої кількості голосів збережеться до четверга.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський запропонував Саакашвілі зайняти посаду в Кабінеті міністрів. За словами Саакашвілі, він має в планах займатися переговорами з Міжнародним валютним фондом. Також відомо, що 24 квітня "Слуга народу" запросила його на фракцію, щоб визначитися з кандидатурою. Однак, як повідомило РБК-Україна, зараз у нардепів немає потрібної кількості голосів для призначення Саакашвілі.

Також РБК-Україна писало, що заступник фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук назвала кілька можливих завдань Саакашвили якщо його призначать віце-прем'єром в українському уряді. За її словами, Саакашвілі може додати досвіду в ході переговорів з МВФ.

Також повідомлялося, що призначення Саакашвілі в Кабмін буде незаконним, оскільки він має непогашену судимість в Грузії, а в законі про Кабінет міністрів немає норми, що ця судимість повинна бути лише на території України.