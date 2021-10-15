У Зеленського розповіли, чи планується зміна міністра оборони

В Офісі президента оцінили ймовірність відставки міністра оборони України Андрія Тарана. Там повідомили, що глава Міноборони нещодавно контактував з Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна на заяву прес-секретаря Сергія Никифорова під час брифінгу .

Прес-секретар Зеленського коротко відповів на питання журналістів щодо ймовірності відставки Тарана найближчим часом.

"Міністр оборони нещодавно літав разом з президентом на Донбас. Ніщо не вказує на те, що можлива зміна міністра оборони", - сказав Никифоров.

Раніше повідомлялося, що під загрозою звільнення перебувають 4-5 міністрів, зокрема: