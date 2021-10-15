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У Зеленського розповіли, чи планується зміна міністра оборони

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П'ятниця 15 жовтня 2021 21:37
У Зеленського розповіли, чи планується зміна міністра оборони Фото: міністр оборони України Андрій Таран (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Офісі президента оцінили ймовірність відставки міністра оборони України Андрія Тарана. Там повідомили, що глава Міноборони нещодавно контактував з Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна на заяву прес-секретаря Сергія Никифорова під час брифінгу.

Прес-секретар Зеленського коротко відповів на питання журналістів щодо ймовірності відставки Тарана найближчим часом.

"Міністр оборони нещодавно літав разом з президентом на Донбас. Ніщо не вказує на те, що можлива зміна міністра оборони", - сказав Никифоров.

Раніше повідомлялося, що під загрозою звільнення перебувають 4-5 міністрів, зокрема:

  • віце-прем'єр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський,
  • міністр соцполітики Марина Лазебна,
  • міністр оборони Андрій Таран,
  • міністр захисту навколишнього середовища Роман Абрамовський,
  • перший віце-прем'єр, міністр економіки Олексій Любченко.

Нагадаємо, під час засідання 15 жовтня Рада національної безпеки і оборони (РНБО) звернулася до Кабінету міністрів з проханням перевірити якість роботи керівництва Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

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