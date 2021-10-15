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У Зеленского рассказали, планируется ли отставка министра обороны

Новина українською →
Пятница 15 октября 2021 21:37
У Зеленского рассказали, планируется ли отставка министра обороны Фото: министр обороны Украины Андрей Таран (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Офисе президента оценили вероятность отставки министра обороны Украины Андрея Тарана. Там сообщили, что глава Минобороны недавно контактировал с Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина на заявление пресс-секретаря Сергея Никифорова во время брифинге.

Пресс-секретарь Зеленского коротко ответил на вопрос журналистов о вероятности отставки Тарана в ближайшее время.

"Министр обороны недавно летал вместе с президентом на Донбасс. Ничто не указывает на то, что возможна смена министра обороны", - сказал Никифоров.

Ранее сообщалось, что под угрозой увольнения находятся 4-5 министров, отдельно:

  • вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский,
  • министр соцполитики Марина Лазебная,
  • министр обороны Андрей Таран,
  • министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский,
  • первый вице-премьер, министр экономики Алексей Любченко.

Напомним, во время заседания 15 октября Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) обратился к Кабинету министров с просьбой проверить качество работы руководства Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

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