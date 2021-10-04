Кадрові перестановки в Кабміні: Рада може замінити 5 міністрів

Кадрові перестановки в Кабінеті міністрів планують провести в другій половині жовтня. Список членів Кабміну, яких хочуть звільнити, змінюється.

Про це повідомили РБК-Україна джерела в правлячій команді, йдеться в матеріалі " Гра в монополію. Як "Слуга народу" збирається звільнити Разумкова і ряд міністрів ".

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура повідомив, що, за настроями всередині фракції, найближчим часом можуть замінити близько 4 або 5 міністрів.

Джерела видання повідомляють, що під загрозою звільнення:

віце-прем'єр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський ,

, міністр соцполітики Марина Лазебна ,

, міністр оборони Андрій Таран ,

, міністр захисту навколишнього середовища Роман Абрамовський ,

, перший віце-прем'єр-міністр економіки Олексій Любченко.

Влада пояснювала, що всі намічені ротації зсуваються в термінах через складнощі в пошуку нових кадрів. На потенційно вакантні місця в Кабміні, за інформацією видання, тільки за останні тижні пройшли відбір вже десятки людей.

Олег Уруський

На місце Уруського ще до цієї суботи розглядали голову комітету Ради з економічного розвитку Дмитра Наталуху. Але після того, як він публічно висловився проти відставки Разумкова, в президентській команді задумалися над пошуком інших кандидатів на це крісло.

Марина Лазебна

У правлячій команді ще не визначилися, ким замінити Лазебну.

Андрій Таран

Відповідно до закону, ініціатива про відставку і призначення міністра оборони - це прерогатива президента. І, як стверджують поінформовані джерела, нового главу цього відомства на Банковій ще не пригледіли.

Роман Амбрамовский

Це поки єдиний з міністрів, хто, за даними видання, вже підготував заяву про звільнення. У Мінекології може перейти "один з депутатів від "Слуги народу". Інший співрозмовник видання допустив, що відомством керуватиме виконуючий обов'язки, обраний Кабміном.

Олексій Любченко

У президентській команді засумнівалися в некорумпованості Любченка, стверджують кілька співрозмовників видання.

"Є підозри, що він надавав деякі преференції Ахметову в своїх корисливих цілях", - пояснив один з впливових депутатів зі "Слуги народу".

Якщо питання відставки Любченка дійде до сесійної зали, то на його місце може перейти заступник голови ОП Юлія Свириденко.