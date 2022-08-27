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У Зеленського розповіли, чим має закінчитися війна в Україні

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Київ, Субота 27 серпня 2022 14:45
У Зеленського розповіли, чим має закінчитися війна в Україні Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Війна Росії проти України має завершитися поразкою Кремля. Також поверненням усіх захоплених територій нашої країни і трибуналом над воєнними злочинцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

"Ця війна має закінчитися одним шляхом: військовою поразкою, поверненням територій, трибуналом над злочинцями та початком трансформації Росії", - написав Подоляк.

Він підкреслив, для цього Україні не менше за зброю потрібна воля до перемоги, а всі "компроміси" матимуть катастрофічні наслідки для людства.

Зазначимо, як заявив колишній командувач силами США в Європі Бен Ходжес, Україна до кінця року могла б відкинути російських окупантів на позиції 23 лютого, але для цього є одна умова.

Раніше британська газета The Guardian оприлюднила п'ять прогнозів на наступні шість місяців війни.

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