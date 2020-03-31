У Зеленського розраховують на обмін полоненими найближчими тижнями

Обмін полоненими з так званими "республіками Донбасу" може початися найближчими тижнями. Про це на брифінгу заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, процеси підготовки обміну тривають, проте вони ускладнені ситуацією з пандемією.

"Сьогодні фіналізуються списки, вони оновлюються. Були деякі складності, адже не були допущені представники Червоного Хреста ... Але ми отримали підтвердження про негайне відправлення туди представників Червоного Хреста. Я дуже сподіваюся, що, може, за тиждень, за 10 днів, може, через за тижні ми вже почнемо проводити ці обміни", - заявив Єрмак.

Нагадаємо, раніше представники окремих районів Донецької області запропонували Україні провести обмін полоненими за формулою "10 на 8".

В середині березня Єрмак заявляв, що звільнення українців може відбутися протягом двох місяців.

