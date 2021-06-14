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Зеленський хоче продовження співпраці з МВФ, але на особливих умовах

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Київ, Понеділок 14 червня 2021 18:09
Зеленський хоче продовження співпраці з МВФ, але на особливих умовах Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський виступив за продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Але він вважає, що фонд має запропонувати Україні особливі умови.

Про це він сказав в інтерв'ю західним виданням, передає Офіс президента.

Як пояснив Зеленський, Україна перебуває у стані війни та змушена "по-іншому обирати" пріоритетні сфери для проведення реформ, тому, на його думку, несправедливо висувати Україні такі ж вимоги, як іншим країнам.

"Я вважаю, не можна порівнювати стратегію поведінки МВФ з Україною з іншими країнами. Нашу країну просто не можна ставити в один ряд з іншими. Тому що у нас є ускладненість, тому що йде війна. Тому що витрачаються гроші не на пріоритети з точки зору економіки, а з точки зору безпеки. Спочатку військові, спочатку медицина, потім усе інше", - сказав він.

Водночас глава держави зазначив, що продовження співпраці з МВФ є важливим для України, бо до програми МВФ прив’язані інші програми фінансової підтримки.

"Тому ми обов’язково зробимо все, що пообіцяли", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, минулого тижня МВФ заявив про прогрес у переговорах з Україною щодо програми stand-by. Але у фонді зазначили, що цього прогресу недостатньо для надання Україні чергового траншу.

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