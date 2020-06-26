У Зеленського розкритикували скасування відповідальності суддів за неправосудні рішення

Фото: Федір Веніславський (РБК-Україна)

Сподіватися, що це буде нова редакція 375-ої статті, яку прийме парламент, складно

Представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський заявив, що у нього є питання до рішення КСУ про визнання неконституційною ст. 375 Кримінального кодексу. Мова йде про кримінальну відповідальність суддів за неправосудні рішення.

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Він зазначив, що закон не має зворотної дії у часі за винятком того, який пом'якшує або скасовує кримінальну відповідальність.

За його словами сподіватися, що це буде нова редакція 375-ої статті, яку прийме парламент, складно.

"Формально у обвинувачених суддів буде підстава говорити, що ця норма неконституційна, а значить вони уникнуть відповідальності й ще зможуть вимагати відшкодування морального збитку", - заявив він.

Нагадаємо, Конституційний Суд України 11 червня визнав неконституційною норму Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за винесення суддями завідомо неправосудних рішень.

РБК-Україна писало, що у зв'язку з цим набрання чинності рішення КСУ звільнить від кримінальної відповідальності, в тому числі і суддів Майдану.

Раніше повідомлялося, що Конституційний суд просять скасувати закон, яким забороняється кримінальне переслідування учасників Майдану.

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Автор: Анастасия Рокитна