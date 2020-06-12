З суддів Майдану зняли відповідальність за неправосудні вироки

Фото: Конституційний суд України (РБК-Україна)

КСУ вирішив, що кримінальна відповідальність за це створює ризики

Конституційний суд України скасував кримінальну відповідальність для суддів, що виносили завідомо неправосудні рішення. Одним з наслідків цього рішення може стати зняття відповідальності з усіх суддів, які виносили вироки активістам Майдану.

Про це повідомляє прес-служба КСУ.

Повідомляється, що стаття 375 Кримінального кодексу про кримінальну відповідальність для суддів за винесення завідомо неправосудного рішення не відповідає Конституції України. КСУ вважає, що кримінальна відповідальність за "завідомо неправосудне" рішення створює ризики для незалежності суддів. Суд прийшов до висновку, що дана стаття нівелює конституційні приписи щодо суддів.

КСУ встановив, що стаття 375 Кримінального кодексу суперечить юридичній визначеності - одному з принципів верховенства права.

Дана стаття також не встановлює критерії, за якими рішення або вирок є

неправосудним, а також не розкриває зміст виразу "свідомо неправосудний".

Водночас КСУ вирішив, що дія статті 375 припиниться тільки через півроку, протягом яких парламент має привести її у відповідність до Конституції.

Відзначимо, так званих суддів Майдану в більшості випадків переслідують за винесення завідомо неправосудних рішень. У зв'язку з цим набуття чинності рішення КСУ звільнить від кримінальної відповідальності, в тому числі й цих суддів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Конституційний суд просять скасувати закон, яким забороняється кримінальне переслідування учасників Майдану.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна