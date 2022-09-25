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У Зеленского о мобилизации крымских татар: настоящий геноцид и попытка "зачистки"

Фото: советник руководителя ОП Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Мобилизация оккупационными властями крымских татар на полуострове Крым является настоящим геноцидом по этническому признаку. Это не что иное, как попытка Кремля "зачистить" нелояльных к себе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы ОП Михаила Подоляка.

"Массовая мобилизация крымских татар в Крыму - это настоящий геноцид по этническому признаку и огромная трагедия для всего народа. Принуждение граждан к войне в оккупированных регионах - не что иное, как попытка масштабной зачистки территории от нелояльного населения со стороны Москвы", - написал Подоляк.

Массовая мобилизация крымских татар

Напомним, что 21 сентября российский диктатор объявил о мобилизации в РФ и подписал соответствующий указ.

После чего стало известно, что так называемая оккупационная "власть" в Крыму запрещает жителям покидать полуостров без разрешения военкомата.

Как рассказали правозащитники, россияне массово раздают повестки крымским татарам и уже около 90% повесток на полуострове раздали именно им.

Добавим, сегодня так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что "мобилизационный план" на полуострове выполнен "в полном объеме".

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Ирина ПодолякКримМобилизация в России