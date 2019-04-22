Кабмін і "Нафтогаз" погодили зменшення ціни на газ для населення

Фото: Нафтогаз Віталій Носач, РБК-Україна)

Сторони погодили зменшення регульованої ціни на газ для населення і теплової генерації на травень

Кабінет міністрів і НАК "Нафтогаз України" погодили зменшення регульованої ціни на газ для населення і теплової генерації на травень 2019 року в 8247 гривень за тисячу куб. м. Про це повідомляє прес-служба НАК.

Повідомляється, що НАК і представники уряду розробили новий механізм визначення регульованої ціни. Новий механізм дозволяє зменшити вартість газу для населення і теплової генерації до рівня 8247 гривень за тис. куб. м.

Крім того, механізм передбачає такий підхід до формування ціни, якщо ринкова ціна газу для промислових споживачів нижча встановленої в постанові КМУ від 19 жовтня 2018 року, то ціна для населення відповідно знизиться. Якщо ж ринкова ціна газу для промисловості зросте, то ціна для населення залишиться на цьому рівні.

Очікується, що зміни в діючі договори на продаж газу між "Нафтогазом" і усіма контрагентами, які купують газ у відповідності з вимогами Кабміну, будуть внесені протягом травня поточного року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман поставив ультиматум керівництву Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за ціною на газ для населення. Зокрема, Гройсман розцінив заяву менеджменту "Нафтогазу" про зростання ціни на газ для населення з 1 травня як шантаж.

У середині березня "Нафтогаз" запропонував знизити ціни на газ для населення шляхом скасування режиму ПСО. Пропозицію було продиктоване зниженням закупівельної ціни на європейському ринку. У відповідь на це Гройсман зазначив, що в реченні скасування ПСО може бути пастка. Згодом він зобов'язав НАК знизити ціни, що і призвело до ситуації з постановами, які фактично суперечать один одному.