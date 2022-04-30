Артилерія НАТО. Яку зброю союзники передають Україні через два місяці війни

Україні передають західну військову техніку "натівського" зразка і калібру. Агресія РФ все швидше наближає нашу країну до Альянсу. Детальніше – в матеріалі РБК-Україна.

За два місяці великої війни західні союзники кардинально поміняли свій підхід до допомоги українській армії. Якщо спочатку йшлося переважно про ручні протитанкові та зенітні системи, то на даному етапі ЗСУ постачають вже і важку зброю, чого так довго домагався офіційний Київ на всіх рівнях.

Багато в чому це заслуга дипломатів, але найбільше, звичайно, – самих українських бійців, які довели всьому світу, що нове озброєння прямо пропорційне кількості знищених окупантів і врятованих цивільних. Хоробрість і майстерність наших захисників переконала навіть ті країни, які ще недавно скептично ставилися до можливості перемоги України над РФ на полі бою.

Але, мабуть, найбільш значуща зміна за минулі пару тижнів – союзники, коли мова йде серед іншого про бронетехніку і артилерію, більше не зациклені на пошуку і передачі тільки лише радянських зразків. Як мінімум тому, що ці можливості зі зрозумілих причин не безмежні, а війна закінчиться явно не завтра.

В ході недавньої зустрічі 40 країн-союзниць на німецькій базі Рамштайн, де якраз і обговорювалася координація військових поставок Україні, США пообіцяли "перевернути небо і землю", щоб не тільки допомогти нам перемогти в поточних битвах, а й наростити оборону перед обличчям майбутніх загроз. Явне підтвердження серйозності таких намірів – це передача ЗСУ артилерії "натівського" зразка, передусім калібру 155 мм.

Зустріч на базі Рамштайн була присвячена військовій допомозі Україні (фото: twitter.com/SecDef)

"Перехід на західні калібри і техніку – це стратегічне рішення, яке нарешті прийнято. Зокрема, ми вже отримуємо артилерію калібру 155 мм. Поступово це забезпечить повну взаємодію української армії з арміями країн НАТО. Що стане значним посиленням східного флангу Північноатлантичного союзу", – зазначив міністр оборони Олексій Резніков.

Американський закон про ленд-ліз і зовсім дозволить поставляти Україні будь-яку номенклатуру озброєнь в найкоротші терміни, за винятком ядерних. Західні аналітики відзначають парадоксальний результат від війни, яку почав Путін. Прагнучи на словах відвадити Україну від вступу в НАТО, він фактично навпаки прискорює нашу інтеграцію в Альянс. Навіть якщо політичне рішення про це поки виглядає туманним, то на технічному рівні вона відбувається прямо зараз.

Разом із "натівськими" системами Україна отримує доступ і до західних арсеналів, які, на відміну від запасів радянських снарядів, як мінімум набагато ширші і постійно поповнюються. Та й саму цю техніку куди легше ремонтувати в союзних країнах. Не кажучи вже про те, що її ефективність вище, ніж у російських аналогів, навіть при порівняно схожих вихідних параметрах.

РБК-Україна продовжує цикл матеріалів про постачання нашій армії західних озброєнь розповіддю про гаубиці НАТО. У першій частині ми писали про новітні безпілотники, які передають союзники.

M777

Наприкінці квітня в Україну почали прибувати буксирувані гаубиці M777 і боєприпаси до них. Згідно до публічної інформації, США передають 90 установок, Австралія – 6, Канада – 4. Ці гаубиці калібру 155 мм, які виробляє британська компанія BAE Systems, вперше надійшли на озброєння в 2005 році.

Вони вважаються найлегшими в своєму класі. Крім тягачів, які США також передали Україні, ці гаубиці можна транспортувати важкими вертольотами і конвертопланами. Американська армія використовувала їх під час воєн в Іраку, Афганістані та Сирії.

Скорострільність M777 з ручним заряджанням від 2 до 7 пострілів на хвилину. Обслуговує її розрахунок від 5 до 8 осіб. Перших 100 наших бійців вже навчили роботі на цих гаубицях, після повернення в Україну вони стануть інструкторами. Судячи із заяв союзників, ЗСУ передають зразки модифікації A1/A2 з цифровою системою управління вогнем, GPS та інерційною навігацією.

Також було оголошено про поставку контрбатарейних РЛС. Так що українська армія отримує можливість не тільки ще більш ефективно розбивати сили противника на тактичній глибині оборони, а й посилено боротися з його артилерією. Значну роль в цьому повинен зіграти і якісно новий боєкомплект.

Справа в тому, що стандартні боєприпаси для M777 порівнянні по дальності з тими, які використовують схожі за характеристиками російські гаубиці "Мста-Б", – до 24 кілометрів. Але крім них Україна отримує і далекобійні снаряди, серед яких високоточні керовані M982 Excalibur, з дальністю вогню до 40 кілометрів і похибкою попадання в задану точку у пару метрів.

Caesar

Президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю Ouest-France заявив, що його країна передасть Україні сучасні САУ Caesar. Кількість і терміни поставок він не уточнив, проте, за даними журналістів, мова йде про 12 установок, які з'являться на полі бою "на початку травня".

На минулих вихідних 40 українських артилеристів вирушили освоювати цю техніку на полігон на півдні Франції. Цілком можливо, що про цю підготовку розповів міністр оборони Олексій Резніков за підсумками зустрічі на базі Рамштайн.

"Наші артилеристи, які тренувалися на САУ 155-мм калібру на полігоні в одній з країн, вразили ціль з першого пострілу. А потім допомогли іноземним колегам удосконалити комп'ютерну програму, що керуює цією САУ. Що справило відповідне враження", – зазначив він.

Caesar являє собою 155-мм гаубиці на колісному шасі з цифровою системою управління. Екіпаж складається з 4-5 бійців. Подача снарядів і наведення завдяки GPS відбувається автоматично, хоча можна використовувати і оптичну систему в ручному режимі. Скорострільність – до 6 пострілів на хвилину. Максимальна швидкість САУ по шосе до 80 км/год, а по пересіченій місцевості – до 50 км / год.

Боєкомплект Caesar складається з 18 пострілів. По дальності ця САУ перестрілює схожу російську систему "Мста-С" на цілих 17 кілометрів, так що в контрбатарейній боротьбі з цим комплексом у окупантів просто немає шансів. Французька гаубиця може застосовувати в наших умовах осколково-фугасні, касетні, протитанкові снаряди BONUS, а також ті самі високоточні Excalibur.

PzH-2000

Спочатку повідомляли, що Україна хоче отримати сотню самохідних PzH-2000, проте виробник – німецька компанія Krauss-Maffei Wegmann, зміг бути закрити поставку такої кількості нових гаубиць тільки до 2027 року. Найреалістичнішим на даний момент виглядає варіант, коли свої САУ нам передадуть Нідерланди. Аналітики називають цифру від 6 до 24 одиниць.

Однак офіційних заяв з цього приводу ще не було, тільки міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт заявила, що її країна буде навчати українських фахівців управління PzH-2000. Можливо якусь кількість дасть і Італія, яка зараз активно розмірковує над тим, яким важким озброєнням допомогти Україні.

PzH-2000 побудована на базі танка "Леопард-2". У бойових умовах підтверджено її участь у війні в Афганістані. В екіпажі САУ 5 осіб, вона обладнана захистом від засобів масового ураження і частково реактивною бронею. На її озброєнні одна з найбільш далекобійних 155 мм гаубиць у світі. Стріляє на 30-36 км звичайними снарядами, на 40-47 км – контрабатарейними, і до 67 км – активно-реактивними. Боєзапас PzH-2000 становить 60 снарядів.

САУ оснащена цифровою системою управління вогнем і комбінованим прицілом з лазерним далекоміром, заряджається напівавтоматично. Скорострільність – 10-12 пострілів на хвилину. Це дозволяє ефективно виконувати прийом MRSI (Multiple round simultaneous impact), коли до п'яти снарядів випускаються по різних траєкторіях так, що в підсумку одночасно потрапляють в одну і ту ж ціль.

В цілому на даний момент це одна з найпотужніших гаубичних систем, яку західні союзники передають Україні. Батареї PzH-2000 потрібно всього 120 секунд, щоб зробити 8 залпів і покинути позицію. Швидкість пересування гусеничної САУ, звичайно, нижче ніж у колісних аналогів, але її потужність, прохідність і скорострільність при належній підтримці ППО дійсно можуть змінити ситуацію на ключових ділянках лінії фронту.

Zuzana

На початку квітня стало відомо, що Україна веде переговори зі Словаччиною про покупку її 155-мм САУ. У той час як ця країна переходить на більш модифіковану версію самохідної гаубиці, 16 установок Zuzana або хоча б частина з них можуть посилити нашу оборону проти російських окупантів.

Ця колісна САУ зроблена на базі чотиривісної вантажівки Tatra, максимальна швидкість на шосе – 80 км/год. Її розрахунок складається з 4 осіб. Максимальна дальність ведення вогню близько 40 км, скорострільність: 5-6 пострілів на хвилину з автоматичною перезарядкою. Боєкомплект – 40 снарядів.

Zuzana стала "натівською" переробкою САУ Dana. Ця самохідна гаубиця з радянським калібром 152 мм, за даними ЗМІ, вже надійшла на озброєння української армії від Чехії. Як в базовій комплектації, так і в модернізованому варіанті Dana M2 з сучасною системою управління вогнем. Аналітики вважають, що Україна отримала кілька десятків таких машин.

M109

M109, напевно, найпопулярніша американська САУ в світі. Її застосовували практично у всіх військових конфліктах, в яких брали участь США або їх союзники, починаючи з В'єтнамської війни. За десятки років вона пережила кілька модифікацій і досі залишається на озброєнні Штатів в якості основної 155-мм гаубиці, а також ряду інших країн.

На даному етапі західні медіа вважають, що до 24 одиниць M109 може передати українській армії Бельгія, а можливо і Італія. Ця техніка в Європі часто знаходиться на складах, в американських запасах цих САУ теж сотні. З урахуванням інтенсивності бойових дій в Україні наші захисники явно могли б використовувати її більш ефективно.

У той час як описані вище системи будуть бити по спеціальних цілях, M109 може виконувати "регулярні завдання". Насичення ЗСУ великою кількістю цих САУ потрібно для того, щоб Україна змогла перейти в наступ, пише Forbes. Обговорюючи такі плани, експерти найчастіше вказують, що найкращим варіантом для цих цілей була б гусенична гаубиця M109A6 Paladin з дальністю автоматизованого вогню 24-30 км і скорострільністю до 8 снарядів на хвилину.

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Перехід до поставок важкого озброєння, безумовно, значуща віха в історії військової допомоги Україні від союзників. Те, що тепер вона включає 155-мм артилерію, підтверджує їх віру в нашу армію і готовність довго та системно надавати необхідну підтримку, щоб ЗСУ могли не тільки вистояти, а й перемогти.

Однак для того, щоб остаточно переломити хід цієї війни, Україні знадобляться важкі ракетні системи та боєприпаси. І на деяких з них, судячи з усього, наші бійці вже воюють. Про це ми розповімо вже в наступній серії циклу матеріалів про допомогу Заходу українській армії.