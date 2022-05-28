ЄС хоче відправити військово-морську місію для супроводу зерна з України, - El Pais

Євросоюз розглядає питання введення військово-морської місії для безпечного вивезення українського зерна з Чорного моря, експорт якого блокують російські окупанти. Її можуть організувати з Одеси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

Як інформує видання, посилаючись на європейські джерела, це питання підійматимуть на саміті ЄС, який розпочнеться у понеділок у Брюсселі.

Зокрема, буде порушено питання зростання ризику голоду в країнах, що залежать від експорту сільськогосподарської продукції з України.

"Брюссель побоюється голоду в країнах, які залежать від пшениці, заблокованої Росією в українських суднах та портах. У Євросоюзі обговорюється можливість запуску військово-морської місії щодо супроводу вантажних суден з України через Чорне море. Зокрема, вивіз може бути реалізований із Одеси", - пише газета.

При цьому, як наголошують у виданні, одна із труднощів при реалізації такої місії полягає в тому, щоб відкрити прохід європейським судам у порт Одеси, що регулюється Конвенцією Монтре, за виконанням статей якої стежить Туреччина.

Втім, джерело газети стверджує, що Туреччина може дати дозвіл на прохід європейських кораблів, оскільки йдеться про гуманітарну місію.

Нагадаємо, нещодавно Росія заявила, що готова зробити коридор для експорту українського зерна та іншого продовольства. Проте РФ вимагає для цього зняти санкції.

При цьому українські сили пояснюють, що відкриття росіянами у Чорному морі ніби-то гуманітарних коридорів до українських портів можна оцінювати як спробу наблизитися військовим кораблям РФ до території України.

В Офісі президента вважають, що єдиний формат розблокування українських портів, який може спрацювати, це військові конвої для суховантажів з зерном.

Додамо, станом на початку травня в українських портах російськими окупантами було заблоковано майже 25 млн тонн зерна.

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