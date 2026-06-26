У Зеленского объяснили, что сейчас происходит с российской экономикой

По состоянию на сегодняшний день российская экономика фактически оказалась в тупике. Финансирование войны против Украины происходит исключительно за счет истощения внутренних ресурсов и разрушения гражданского сектора.

Как сообщает РБК-Украина , об этом уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк рассказал журналистам.

По его словам, главный фактор, определяющий текущее состояние российской экономики - это сокращение ее источника финансирования, а именно нефтегазовых доходов.

За январь-май эти доходы российского бюджета остаются на 30% ниже, чем годом ранее. Даже благоприятная внешняя конъюнктура и временные скачки цен не помогли.

"Действительно, блокирование Ормуза спровоцировало скачок мировых цен и подняло экспортные доходы РФ до более чем 20 млрд долларов в месяц. Однако, как только судоходство начало восстанавливаться, этот эффект мгновенно исчез", - отметил Власюк.

Данные MarineTraffic показывают, что танкеры уже активно "поехали": если 17 июня через пролив не прошло ни одного судна, то уже 22 июня вышло 10 и зашло 11 танкеров, а 25 июня из Персидского залива вышло сразу 17 танкеров.

Такая разблокировка логистики сразу же спровоцировала снижение цен на нефть, сбив напряжение на рынке. По состоянию на 26 июня цены на российский Urals стабилизировались в 58,83 долларов.

В бюджете на 2026 год Кремль закладывал цену как раз 59 долларов за баррель, но это было очень оптимистично.

Бюджетный дефицит за полгода 2026 достиг 6 трлн рублей, что на 60% превышает весь годовой план.

Военные расходы фактически вытесняют все остальные приоритеты: в первом квартале они достигли 5,9 трлн рублей (48% госбюджета), а в текущем году могут вырасти до 18 трлн рублей. Около 75% налоговых поступлений направляются на оборону.

Чтобы покрывать эти дыры, Россия все дороже занимает средства внутри страны. Внутренний госдолг уже вырос до 32,4 трлн рублей, размещение государственных облигаций ОФЗ увеличилось на 54% в годовом исчислении, при этом ажиотажного спроса нет (последний аукцион даже отменили).

Доходность подняли уже около 16%. То, что государство вынуждено брать долги под столь высокие проценты, сигнализирует о серьезной нехватке ликвидности и высоких рисках, которые закладывает даже внутренний рынок. Международные санкции делают невозможным обращение к внешним источникам заимствований.

"Все это свидетельствует о том, что российская экономика фактически оказалась в тупике. Финансирование войны происходит исключительно за счет истощения внутренних ресурсов и разрушения гражданского сектора, а финансовая устойчивость на местах стремительно тает - уже 56 регионов РФ дефицитны", - отметил Власюк.

Он подчеркнул, что Кремль все еще содержит военную машину, но делает это ценой необратимого разрушения собственной финансовой системы.

"В таких условиях дальнейшее ограничение нефтяных доходов является самым эффективным инструментом, который ведет экономику агрессора к неизбежному коллапсу. Единственный способ стабилизации экономики - это прекращение расходов на войну", - добавил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики.