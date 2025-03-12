У Зеленского объяснили планы Украины и США в случае отказа России от перемирия

Жовква отметил, что отказ России от перемирия не будет означать провал переговоров, и теперь все зависит от готовности РФ к миру.

"Если Россия откажется - а это может произойти - значит она покажет всему миру и американской стороне, и украинской стороне настоящую свою сущность", - подчеркнул он.

В то же время, по словам заместителя руководителя ОП, в случае отказа России от перемирия Украина и США будут менять свою стратегию.

"Мы будем координировать позиции с американской стороной. Сейчас очень важно, что США мгновенно сняли паузу на военную помощь и на обмен разведывательной информацией. Все - это уже шаг, который сделан", - добавил он.

Жовква пояснил, что если Россия не будет готова к миру, Украина и США продолжат координировать свои позиции, возможно, меняя тактику или принимая другие меры.

"На сегодня крайне важно зафиксировать, что украинская и американская стороны работают совместно по выработке следующей тактики и стратегии. И в заявлении говорилось о том, что в ближайшее время будут формироваться соответствующие делегации двумя сторонами. Они будут говорить и о технических аспектах возможного перемирия. К сожалению, не могу сейчас раскрывать детали. Но если оно не состоится - то речь пойдет о других аспектах и изменениях нашей общей позиции", - подытожил.заместитель руководителя ОП.