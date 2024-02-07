У Зеленского объяснили, зачем Россия запустила ракету в сторону границы Украины с Польшей

Россияне в очередной раз устроили провокацию на границе Украины с Польшей, запустив в ее сторону ракету. Таким образом страна-агрессор хочет показать, что не боится НАТО.

Как сообщает РБК-Украина , об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил в интервью " 24 каналу ".

“Это не стратегический замысел, это как раз классическая русская бравада. Мол, мы можем это сделать, мы можем долетать до границы НАТО, а затем возвращаться и убивать гражданское население, а вы будете напуганы, потому что практически до вас долетело, и ничего не будете делать, потому что ракета убьет граждан Украины”, - рассказал Подоляк.

Советник руководителя ОП также прокомментировал очередное скандальное заявление заместителя председателя совбеза России Дмитрия Медведева, который пригрозил странам НАТО ракетами "со специальными боеголовками".

"Россия ведет себя максимально обнаглело. Они начинают оскорблять всех, провоцировать. Эти ракеты, летящие в сторону Польши, сопровождаются угрозами "следующая Варшава". Россияне поддерживают нарративы, что война будет обязательно, и они сразу захватят Балтийское море. Ведут себя так, как и присуще России", - отметил Подоляк.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 7 февраля, российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный удар по Украине. Для атаки они использовали ракеты и дроны.

Одна из ракет летела через Львовскую область в сторону границы с Польшей. В связи с такой угрозой польские самолеты подняли в небо.

При этом в Воздушных силах ВСУ уточнили, что ракета долетела до Самборского района и улетела дальше в направлении Львова. Затем воздушная цель снова вернулась в направлении Тернопольской области.