У Зеленського пояснили, навіщо Росія запустила ракету у бік кордону України з Польщею

Росіяни вкотре влаштували провокацію на кордоні України з Польщею, запустивши ракету в її бік. Таким чином країна-агресор хоче показати, що не боїться НАТО.

Як повідомляє РБК-Україна , про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив в інтерв'ю " 24 каналу ".

“Це не стратегічний задум, це класична російська бравада. Мовляв, ми можемо це зробити, ми можемо долітати до кордону НАТО, а потім повертатися і вбивати цивільне населення, а ви будете налякані, тому що практично до вас долетіло, і нічого не робитимете, бо ракета уб'є громадян України”, - розповів Подоляк.

Радник керівника ОП також прокоментував чергову скандальну заяву заступника голови ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, який пригрозив країнам НАТО ракетами "зі спеціальними боєголовками".

"Росія веде себе максимально знахабніло. Вони починають ображати всіх, провокувати. Ці ракети, що летять у бік Польщі, супроводжуються погрозами "наступна Варшава". Росіяни підтримують наративи, що війна буде обов'язково, і вони відразу захоплять Балтійське море. Поводяться так, як і властиво Росії", - зазначив Подоляк.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 7 лютого, російські окупанти в черговий раз завдали масованого удару по Україні. Для атаки вони використовували ракети та дрони.

Одна з ракет летіла через Львівську область у бік кордону з Польщею. Через таку загрозу польські літаки підняли в небо.

При цьому у Повітряних силах ЗСУ уточнили, що ракета долетіла до Самбірського району та полетіла далі у напрямку Львова. Потім повітряна ціль знову повернулася у напрямку Тернопільської області.