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У Зеленского объяснили, зачем Россия постоянно уничтожает объекты инфраструктуры в Украине

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Россия в самом сердце Европы хочет создать зону холода, голода, варварства, поскольку ненавидит все современное. Именно поэтому и обстреливает объекты критической инфраструктуры на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Россия, которая столетиями сидит в нищете и руинах, ненавидит современную человеческую цивилизацию. Поэтому она хочет создать в Европе зону холода, голода, варварства. Поэтому системно пытается уничтожить объекты инфраструктуры в Украине, атакуя города и мирных граждан", - рассказал он.

По мнению Подоляка, единственный выход из этой ситуации - поставка Украине современных систем противовоздушной и противоракетной обороны.

"Решение? ПВО/ПРО", - констатировал он.

Как сообщалось ранее, Украина просит ЕС предоставить больше систем противовоздушной обороны и призывает ввести санкции против Ирана.

К тому же министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что приоритетной задачей для Украины сейчас является усиление противовоздушной обороны (ПВО). Поэтому поставки танков, в отличие от ПВО, не столь приоритетны в нынешних условиях.

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