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У Зеленского объяснили, как должна выглядеть новая "формула" Штайнмайера

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Пятница 28 октября 2022 19:47
У Зеленского объяснили, как должна выглядеть новая "формула" Штайнмайера Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Новой "формулой" Штайнмайера должна стать максимальная военная и финансовая поддержка Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Путин вернется к 23 февраля, где РФ не была изгоем. Но мы в октябре: Путин - кровавый тиран, РФ - террористическое государство", - говорится в сообщении.

Подоляк подчеркнул, что сегодняшняя речь немецкого президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера стала приговором российским фантазиям о слабой Европе.

"Новая "формула" Штайнмайера: максимальная военная и финансовая поддержка Украины", - пояснил Подоляк.

Напомним, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о том, что Германия и Россия находятся в противостоянии, а потому "нет места старым мечтам" в отношении РФ.

Также гражданам Германии нужно подготовиться к трудным временам, поскольку следующие годы для страны будут сложными.

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