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Новый порядок. Штайнмайер заявил о противостоянии России и Германии

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Пятница 28 октября 2022 15:18
Новый порядок. Штайнмайер заявил о противостоянии России и Германии Фото: Франк-Вальтер Штайнмайер, федеральный президент Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о том, что Германия и Россия находятся в противостоянии, а потому "нет места старым мечтам" в отношении РФ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

"Если мы посмотрим на сегодняшнюю Россию, то в ней нет места старым мечтам. Наши страны сегодня противостоят друг другу", - сказал Штайнмайер.

По словам президента ФРГ, полномасштабное вторжение России совершило "разрыв эпохи", что погрузило Германию в "другое время и неуверенность".

"Время, отмеченное войной, насилием и бегством, беспокойством о распространении войны в Европе", - заявил немецкий президент.

Также Штайнмайер отметил, что Путин несет личную ответственность за события на территории Украины и упрекнул его из-за имперских одержимостей.

"В своей имперской одержимости российский президент нарушил международное право, подверг сомнению границы, осуществил захват земель", - резюмировал он.

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