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У Зеленського пояснили, як має виглядати нова "формула" Штайнмаєра

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П'ятниця 28 жовтня 2022 19:47
У Зеленського пояснили, як має виглядати нова "формула" Штайнмаєра Фото: Михайло Подоляк, радник глави Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Новою "формулою" Штайнмаєра має стати максимальна військова та фінансова підтримка України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.

"Путін повернеться до 23 лютого, де РФ не була ізгоєм. Але ми в жовтні: Путін - кривавий тиран, РФ - терористична держава", - йдеться у повідомленні.

Подоляк підкреслив, що сьогоднішня промова німецького президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра стала вироком російським фантазіям про слабку Європу.

"Нова "формула" Штайнмаєра: максимальна військова та фінансова підтримка України", - пояснив Подоляк.

Нагадаємо, що президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив про те, що Німеччина й Росія перебувають у протистоянні, а тому "немає місця старим мріям" щодо РФ.

Також громадянам Німеччини потрібно підготуватися до важких часів, оскільки наступні роки для країни будуть складними.

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