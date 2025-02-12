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Трамп позвонит Зеленскому после разговора с Путиным

Украина, Среда 12 февраля 2025 19:21
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Трамп позвонит Зеленскому после разговора с Путиным Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Президент США Дональд Трамп позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому "прямо сейчас". Разговор состоится после переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным 12 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американского лидера в Truth Social.

Комментируя разговор с главой Кремля Владимиром Путиным, Трамп заявил, что позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому "прямо сейчас".

"Мы также договорились (с Путиным, - ред), что наши соответствующие команды начнут переговоры немедленно, и мы начнем с того, что позвоним президенту Украины Зеленскому, чтобы сообщить ему о состоявшемся разговоре, что я и сделаю прямо сейчас", - отметил он.

Также Трамп добавил, что миллионы людей погибли в войне, которая не случилась бы, будь он президентом.

"Но она случилась, и поэтому должна закончиться. Больше ни одна жизнь не должна быть потеряна!", - констатировал президент США.

Разговор Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным 12 февраля. Они, в частности, обсуждали войну РФ против Украины.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Трамп и Путин провели телефонный разговор. Он длился почти полтора часа.

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