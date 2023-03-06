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Глава МИД призвал суд Гааги расследовать жестокое убийство украинского военного

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Украина, Понедельник 06 марта 2023 19:50
Глава МИД призвал суд Гааги расследовать жестокое убийство украинского военного Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к прокурору Международного уголовного суда Кариму Хану. Он попросил его расследовать ужасное убийство украинского военного россиянами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра в Twitter.

"Ужасное видео, где безоружный украинский военнопленный был казнен российскими войсками только за то, что он сказал Слава Украине", - написал Кулеба.

Он заявил, что это российское преступление является доказательством того, что война является геноцидом.

"Очень важно, чтобы Карим Хан немедленно запустил расследование МКС по этому ужасному военному преступлению. Виновные должны предстать перед судом", - заявил он.

Ранее РБК-Украина сообщало, что расстрел попавшего в плен украинского военнослужащего - это нарушение Женевских конвенций, за которое Россия понесет ответственность. Омбудсмен Дмитрий Лубинец уже отправил видео международным партнерам и коллегам из разных стран мира.

Напомним, в понедельник, 6 марта, соцсетями начало распространяться видео, на котором украинский военный, попавший в плен окупантов, говорит: "Слава Украине". Сразу после этих слов захватчики расстреляли украинца. В Офисе президента пообещали отомстить за его смерть.

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Дмитрий Кулеба Война России против Украины
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