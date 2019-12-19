У Зеленського підтвердили візит Помпео в Україну

Помічник президента України Андрій Єрмак підтвердив, що на початку січня 2020 року в Україну з робочим візитом прилетить державний секретар США Майк Помпео. Про це він повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, у Помпео запланувала зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

"На початок січня у нас запланована зустріч з держсекретарем США Майком Помпео. Думаю, що після цієї зустрічі буде більше ясності і з можливим майбутнім візитом президента Зеленського в США", - заявив помічник президента.

Також Єрмак повідомив, що планується візит президента до Великобританії.

"Потім я думаю, буде також звернено увагу на Схід", - розповів Єрмак.

Нагадаємо, госсекретать Сполучених Штатів майк Помпео відвідає Україну з 3 по 4 січня. Відзначається, що в ході візиту державний секретар проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Крім того, раніше Помпео заявив, що США вважають змістовними переговори президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна 9 грудня в Парижі.

Також Помпео застеріг Росію від втручання в президентські вибори США в 2020 році.