РНБО доручила Кабміну підготувати зміни до закону про санкції

Рада національної безпеки і оборони на засіданні 15 квітня вирішила оновити чинний закон про санкції в Україні. РНБО доручила Кабінету міністрів напрацювати відповідний законопроект.

Про це повідомили в апараті РНБО.

Як розповіли в РНБО, на сьогоднішньому засіданні прем'єр-міністр Денис Шмигаль доповів про виконання попереднього рішення РНБО від травня 2020 року про введення санкції. "За результатами розгляду цього питання Кабміну доручено забезпечити підготовку та подання президенту законопроекту про внесення змін до законодавчих актів щодо удосконалення процедури застосування, реалізації та моніторингу персональних спеціальних економічних та інших санкцій", - зазначили в РНБО.