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РНБО доручила Кабміну підготувати зміни до закону про санкції

Новость на русском → Україна, Четвер 15 квітня 2021 21:37
РНБО доручила Кабміну підготувати зміни до закону про санкції Фото: РНБО доручила оновити закон про санкції (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Рада національної безпеки і оборони на засіданні 15 квітня вирішила оновити чинний закон про санкції в Україні. РНБО доручила Кабінету міністрів напрацювати відповідний законопроект.

Про це повідомили в апараті РНБО.

Як розповіли в РНБО, на сьогоднішньому засіданні прем'єр-міністр Денис Шмигаль доповів про виконання попереднього рішення РНБО від травня 2020 року про введення санкції.

"За результатами розгляду цього питання Кабміну доручено забезпечити підготовку та подання президенту законопроекту про внесення змін до законодавчих актів щодо удосконалення процедури застосування, реалізації та моніторингу персональних спеціальних економічних та інших санкцій", - зазначили в РНБО.

Нагадаємо, на засіданнях РНБО вже стало звичною практикою ухвалювати рішення про введення персональних санкцій проти українських громадян. Наразі, згідно з чинним законом, Україна може вводити санкції тільки за терористичну діяльність.

Однак на минулому засіданні РНБО вперше ухвалили рішення про введення санкцій за причетність до контрабанди.

А сьогодні президент Володимир Зеленський анонсував ще один пакет санкцій проти контрабандистів. У санкційному списку опинилися 12 осіб.

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