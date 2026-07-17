У Зеленского поддержали комплексный подход новых санкций ЕС против России
Введенные 17 июля Евросоюзом новые ограничения для РФ являются важным шагом для усиления давления на российский военно-промышленный комплекс.
Об этом заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в эксклюзивном комментарии РБК-Украина.
Новые санкции ЕС являются комплексными
Ограничения применили не только к непосредственному производителю навигационного модуля "Комета" для "Шахедов/Гераней" и баллистическим ракетам "Искандер-М".
А также ко всей корпоративной структуре, которая обеспечивает его:
- разработку,
- производство,
- управление,
- финансирование.
"Пакет - ответ ЕС на массированные обстрелы Россией Украины 1 и 5 июля", - уточнил Власюк.
Уполномоченный президента добавил, что именно такой подход наиболее эффективен.
Он усложняет возможности для обхода санкций из-за:
- изменение структуры собственности,
- перераспределения производства,
- использования связанных компаний.
Кто в санкционных списках
В список вошли предприятия группы ABS Electro, выполняющие различные функции:
- координируют деятельность предприятий,
- управляют активами,
- делают разработку и производство электронных компонентов.
Санкции также введены против Ирины Харисовой, которая возглавляет совет директоров "АБС Электро" и управляет компаниями, участвующими в производстве навигационного модуля "Комета".
"Такой комплексный подход усиливает персональную ответственность руководителей предприятий, обеспечивающих производство вооружения, используемого для ударов по Украине", - отметил Власюк.
Отдельное значение имеет включение в санкции АО "АБС ЗЕИМ Автоматизация", считает он.
Компания не только входит в группу ABS Electro, но и поставляет оборудование для:
- нефтеперерабатывающих,
- хранилищных,
- транспортных объектов крупных российских нефтегазовых компаний
"Это еще раз подтверждает, что российский военно-промышленный комплекс опирается на широкую сеть предприятий, работающих в стратегических секторах экономики", – говорит Власюк.
Санкции ЕС скоординированы с Украиной
По словам чиновника, все физические и юридические лица, санкционированные ЕС, Украина включила в свой пакет ограничений еще 14 марта 2026 года.
"Это свидетельствует об эффективности украинских санкционных наработок и углублении координации с европейскими партнерами", - говорит Власюк.
Чем быстрее такие решения синхронизируются между странами санкционной коалиции, тем меньше возможностей у России будет для сохранения производства критически важных компонентов своего вооружения, резюмировал он.
Напомним, сегодня Евросоюз впервые ввел санкции против РФ из-за смертоносных обстрелов Киева. Ограничения направлены против 5 предприятий и одного физического лица.
В правительстве Греции заявили СМИ, что любые новые санкции против РФ должны быть тщательно сбалансированы. Поэтому эта страна не поддерживает 21 пакет ограничений для страны-агрессора.