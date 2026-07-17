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У Зеленского поддержали комплексный подход новых санкций ЕС против России

17:39 17.07.2026 Пт
2 мин
Антироссийские санкции Евросоюза из-за массированных обстрелов Киева будут действенными
aimg Роман Кот aimg Елена Бджола
У Зеленского поддержали комплексный подход новых санкций ЕС против России Фото: уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Введенные 17 июля Евросоюзом новые ограничения для РФ являются важным шагом для усиления давления на российский военно-промышленный комплекс.

Об этом заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в эксклюзивном комментарии РБК-Украина.

Новые санкции ЕС являются комплексными

Ограничения применили не только к непосредственному производителю навигационного модуля "Комета" для "Шахедов/Гераней" и баллистическим ракетам "Искандер-М".

А также ко всей корпоративной структуре, которая обеспечивает его:

  • разработку,
  • производство,
  • управление,
  • финансирование.

"Пакет - ответ ЕС на массированные обстрелы Россией Украины 1 и 5 июля", - уточнил Власюк.

Уполномоченный президента добавил, что именно такой подход наиболее эффективен.

Он усложняет возможности для обхода санкций из-за:

  • изменение структуры собственности,
  • перераспределения производства,
  • использования связанных компаний.

Кто в санкционных списках

В список вошли предприятия группы ABS Electro, выполняющие различные функции:

  • координируют деятельность предприятий,
  • управляют активами,
  • делают разработку и производство электронных компонентов.

Санкции также введены против Ирины Харисовой, которая возглавляет совет директоров "АБС Электро" и управляет компаниями, участвующими в производстве навигационного модуля "Комета".

"Такой комплексный подход усиливает персональную ответственность руководителей предприятий, обеспечивающих производство вооружения, используемого для ударов по Украине", - отметил Власюк.

Отдельное значение имеет включение в санкции АО "АБС ЗЕИМ Автоматизация", считает он.

Компания не только входит в группу ABS Electro, но и поставляет оборудование для:

  • нефтеперерабатывающих,
  • хранилищных,
  • транспортных объектов крупных российских нефтегазовых компаний

"Это еще раз подтверждает, что российский военно-промышленный комплекс опирается на широкую сеть предприятий, работающих в стратегических секторах экономики", – говорит Власюк.

Санкции ЕС скоординированы с Украиной

По словам чиновника, все физические и юридические лица, санкционированные ЕС, Украина включила в свой пакет ограничений еще 14 марта 2026 года.

"Это свидетельствует об эффективности украинских санкционных наработок и углублении координации с европейскими партнерами", - говорит Власюк.

Чем быстрее такие решения синхронизируются между странами санкционной коалиции, тем меньше возможностей у России будет для сохранения производства критически важных компонентов своего вооружения, резюмировал он.

Напомним, сегодня Евросоюз впервые ввел санкции против РФ из-за смертоносных обстрелов Киева. Ограничения направлены против 5 предприятий и одного физического лица.

В правительстве Греции заявили СМИ, что любые новые санкции против РФ должны быть тщательно сбалансированы. Поэтому эта страна не поддерживает 21 пакет ограничений для страны-агрессора.

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