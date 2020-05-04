У Зеленського очікують пік коронавірусу до середини травня

Пік захворюваності на коронавірус в Україні, ймовірно, відбудеться до середини травня. Про це під час відеоконференції, організованої Atlantic Council, заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, такий прогноз розвитку епідеміологічної ситуації озвучили українські вчені.

"Наші вчені говорять про те, що ми очікуємо пік ще до середини травня", - заявив Єрмак.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що карантинні обмеження дозволили Україні уникнути піку захворюваності коронавірусом.

В кінці квітня експерти з Національної академії наук спрогнозували, що пік нових випадків COVID-19 орієнтовно припаде на 2-5 травня, а пік смертей - на 3-10 травня.

Тим не менш, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна наближається до помірного плато з розповсюдження інфекції. З 11 травня уряд готується пом'якшити деякі заборони. При цьому сам карантин продовжили до 22 травня.

Загалом по Україні 4 травня підтверджено 12 331 випадок коронавірусу, у тому числі 418 - за останню добу. Від інфекції померли 303 українці.