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У Зеленського відповіли на звинувачення про обстріл Донецька: б'ють самі росіяни

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Київ, Четвер 04 серпня 2022 13:32
У Зеленського відповіли на звинувачення про обстріл Донецька: б'ють самі росіяни Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові не причетні до обстрілу тимчасово окупованого Донецька. За цим можуть стояти російські війська або бойовики псевдореспублік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі Breakfast Show.

Подоляк пояснив, що ЗСУ мають завдання знищувати ворожі склади з боєприпасами та пальним, а також оперативно-тактичні штаби. Він звинуватив в обстрілі Донецька окупаційні війська.

"По Донецьку б'ють лише самі росіяни або корпуси "народної міліції" невизнаних кримінальних "республік". Безглуздо нам завдавати ударів по якихось заходах у Донецьку", - зазначив Подоляк.

Він додав, що українські захисники воюють ефективно та креативно, а такі удари є демонстративними та "не вирішують ніяких задач".

Нагадаємо, сьогодні у центрі Донецька пролунали вибухи біля готелю Donbass Palace. Неподалік проходила церемонія прощання з терористкою "Корсою", яка загинула на фронті.

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