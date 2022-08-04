У Зеленського відповіли на звинувачення про обстріл Донецька: б'ють самі росіяни
Українські військові не причетні до обстрілу тимчасово окупованого Донецька. За цим можуть стояти російські війська або бойовики псевдореспублік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі Breakfast Show.
Подоляк пояснив, що ЗСУ мають завдання знищувати ворожі склади з боєприпасами та пальним, а також оперативно-тактичні штаби. Він звинуватив в обстрілі Донецька окупаційні війська.
"По Донецьку б'ють лише самі росіяни або корпуси "народної міліції" невизнаних кримінальних "республік". Безглуздо нам завдавати ударів по якихось заходах у Донецьку", - зазначив Подоляк.
Він додав, що українські захисники воюють ефективно та креативно, а такі удари є демонстративними та "не вирішують ніяких задач".
Нагадаємо, сьогодні у центрі Донецька пролунали вибухи біля готелю Donbass Palace. Неподалік проходила церемонія прощання з терористкою "Корсою", яка загинула на фронті.
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