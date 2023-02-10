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У Зеленского оценили, сколько танков в ближайшее время может получить Украина

Фото: сколько танков в ближайшее время может получить Украина (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталия Гурковская

В ближайшие два-три месяца Украина может получить от 150 до 300 танков. При этом, учитывая то, что танки вряд ли успеют приехать в Украину до нового наступления РФ, негативных прогнозов по этому поводу делать не стоит.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский.

"Есть разные подсчеты. Но если говорить ориентировочно, то в ближайшее время нам могут передать 150-300 танков - это в течение 2-3 месяцев", - рассказал он.

Комментируя свое интервью изданию Bild, в котором нардеп рассказал, что для полного освобождения Украины нужно от 500 до 700 танков, Вениславский сказал, что Украина ожидает от партнеров передачу еще такого количества танков дополнительно.

"Когда мы говорим с нашими западными партнерами, мы же всегда стараемся просить больше. Если у нас в общей сложности будет 10 танковых бригад - 1000 танков - это будет очень эффективный инструмент для деоккупации наших территорий. Но, думаю, если их будет 5-7 - это также будет достаточно, чтобы эффективно освободить нашу территорию", - заверил нардеп.

Он напомнил, что на последнем "Рамштайне" было общее понимание, что танки нужны до 1 апреля, потому что все считают, что этот промежуток времени может иметь важное значение из-за активизации российских войск.

"К наступательным операциям россиян мы готовы. Оборона прежде всего предполагает наличие надежных фортификационных укреплений и артиллерии, останавливающей наступление врага. Танки - это все же более наступательное оружие. Самоходные артиллерийские установки мы уже получаем. Мы получаем боевые бронированные машины, которые могут усилить нашу оборону. Мы получаем достаточное количество ручных противотанковых средств", - добавил Вениславский.

Учитывая это, по его мнению, очень негативные прогнозы относительно наступления РФ вряд ли стоит делать.

"Думаю, мы сможем сдержать это наступление врага, а дальше будем ожидать, что для нашего наступления партнеры успеют предоставить необходимое количество техники", - резюмировал нардеп.

Как сообщалось, британские танки Challenger 2 прибудут в Украину в марте.

Кроме того, американские танки Abrams М1А2 будут доставлены в Украину в конце 2023 года или начале 2024 года.

Добавим, Германия предоставит Украине к лету до 25 единиц боевых танков Leopard 1. При этом к концу 2023 года Вооруженные силы Украины получат еще 80 единиц танков.

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