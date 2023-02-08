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Танки Challenger 2 прибудут в Украину в марте, - Сунак

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Среда 08 февраля 2023 19:53
Танки Challenger 2 прибудут в Украину в марте, - Сунак Фото: премьер Великобритании Риши Сунак (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Британские танки Challenger 2 прибудут в Украину в марте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Британии Риши Сунака.

"Великобритания ускоряет доставку оборудования в Украину, чтобы оно оказалось в Украине в ближайшие дни и недели, а не месяцы или годы", - сказал Сунак.

По его словам, украинские экипажи, прибывшие в Великобританию на прошлой неделе, будут использовать основные боевые танки Challenger 2 для защиты Украины в следующем месяце.

Премьер отметил, что он рад, что они согласились расширить обучающую программу, по которой только за последние шесть месяцев было подготовлено 10 тысяч военнослужащих.

Также он сообщил, что вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским подписали "декларацию о дальнейшем углублении сотрудничества".

"Мы должны вооружить Украину в краткосрочной перспективе, но мы должны укрепить Украину в долгосрочной перспективе. Ваша страна больше не может быть столь уязвима для нападения", - подчеркнул Сунак.

Напомним, 14 января Великобритания официально подтвердила, что передаст Украине танки Challenger 2.

Также мы писали, что, по информации СМИ, Британия планирует передать нашей стране эскадрон танков.

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