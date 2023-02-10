У Зеленського оцінили, скільки танків найближчим часом може отримати Україна

"Є різні підрахунки. Але якщо казати орієнтовно, то найближчим часом нам можуть передати 150-300 танків - це протягом 2-3 місяців", - розповів він.

Коментуючи своє інтерв'ю виданню Bild в якому нардеп розповів, що для повного звільнення України, потрібно від 500 до 700 танків, Веніславський сказав, що Україна очікує від партнерів передачу ще такої кількості танків додатково.

"Коли ми говоримо з нашими західними партнерами, ми ж завжди намагаємось просити більше. Якщо в нас загалом буде 10 танкових бригад - 1000 танків - це буде дуже ефективний інструмент для деокупації наших територій. Але, думаю, якщо їх буде 5-7 - це також буде достатньо, щоб ефективно звільнити нашу територію", - запевнив нардеп.

Він нагадав, що на останньому "Рамштайні" було загальне розуміння, що танки потрібні до 1 квітня, тому що всі вважають, що цей проміжок часу може мати важливе значення через активізацію російських військ.

"До наступальних операцій росіян ми готові. Оборона насамперед передбачає наявність надійних фортифікаційних укріплень та артилерії, що зупиняє наступ ворога. Танки - це все ж більш наступальна зброя. Самохідні артилерійські установки ми вже отримуємо. Ми отримуємо бойові броньовані машини, які можуть посилити нашу оборону. Ми отримуємо достатню кількість ручних протитанкових засобів", - додав Веніславський.

З огляду на це, на його думку, дуже негативних прогнозів щодо наступу РФ навряд чи варто робити.

"Думаю, ми зможемо стримати цей наступ ворога, а далі будемо очікувати, що для нашого наступу партнери встигнуть надати необхідну кількість техніки", - резюмував нардеп.