"Чекаємо пас від Альянсу". Кулеба висловився про перспективи членства України в НАТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Північноатлантичний альянс надати Україні План дій щодо членства в НАТО . Міністр зазначив, що 2021 рік є найкращим періодом для ухвалення таких рішень.

За словами Кулеби, Україна вдячна партнерам з НАТО за постійне підтвердження політики відкритих дверей на підставі рішення Бухарестського саміту 2008 року, але Київ побоюється, що це може перетворитися на "політику годівлі обіцянками".

"Для України дуже важливо, щоб політика відкритих дверей не перетворилася на політику годівлі обіцянки. І я переконаний, що це важливо не тільки для України, а й для євроатлантичного простору. Якщо у 2008 році було дано обіцянку, що Україна і Грузія стануть членами НАТО і наступним кроком має стати надання ПДЧ, то складно уявити кращий і більш важливий момент для прийняття таких рішень, ніж 2021 рік",- заявив він.

Міністр зазначив, що коли Україні дорікають за занадто повільні реформи, то тоді потрібно говорити й про реалізацію рішень Альянсу, "які припадають пилом вже 13 років".

"Ми відверто говоримо про це з нашими партнерами по НАТО. Я думаю, що вже прийшов час відверто говорити й з українським суспільством про це, щоб воно чітко розуміло, що в питаннях євроатлантичної інтеграції м'яч не завжди знаходиться на українській стороні. І ми чекаємо пас від Альянсу",- додав Кулеба.