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Кремль хоче позбавити Україну підтримки Заходу: в ОП звернулись з важливим проханням

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Київ, Вівторок 31 травня 2022 19:45
Кремль хоче позбавити Україну підтримки Заходу: в ОП звернулись з важливим проханням Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Ключова мета Росії - позбавити Україну підтримки. Тому Кремль постійно працює над розповсюдженням фейків про українців, що шукаючи прихистку від війни, тимчасово оселилися за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

"Щодня ми фіксуємо нові фейки російських спецслужб про українців за кордоном, що мають на меті налаштувати проти нас союзників", - каже він.

За словами Подоляка, міжнародний бренд України - справа кожного українця. Тому, на думку посадовця, кожен повинен піклуватись про імідж своєї країни.

"Нашим посольствам і діаспорам варто працювати з репутаційними атаками", - додав він.

Нагадаємо, раніше Подоляк прокоментував відмову російської влади від терміна "денацифікація", яку вона використовувала як мету військового вторгнення в Україну. Він також зазначив, що денацифікація в майбутньому чекає російську державу.

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