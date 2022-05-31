Кремль хоче позбавити Україну підтримки Заходу: в ОП звернулись з важливим проханням

Ключова мета Росії - позбавити Україну підтримки. Тому Кремль постійно працює над розповсюдженням фейків про українців, що шукаючи прихистку від війни, тимчасово оселилися за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

"Щодня ми фіксуємо нові фейки російських спецслужб про українців за кордоном, що мають на меті налаштувати проти нас союзників", - каже він.

За словами Подоляка, міжнародний бренд України - справа кожного українця. Тому, на думку посадовця, кожен повинен піклуватись про імідж своєї країни.

"Нашим посольствам і діаспорам варто працювати з репутаційними атаками", - додав він.