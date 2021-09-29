Кулеба про зустріч президентів України і РФ: для Путіна це буде складна розмова

Українська сторона продовжує працювати і над можливою двосторонньою зустріччю президентів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Для російського лідера це буде складна розмова.

Про це повідомив в коментарі РБК-Україна міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, мета української сторони - це справедливий мир в Україні, припинення вбивств військових і цивільних мешканців, деокупація Донбасу та Криму.

"Якщо така розмова тет-а-тет відбудеться, я переконаний, що президент Зеленський вестиме її з наступальних позицій. Для Володимира Путіна це буде складна розмова, адже президент України дуже добре знає наші "червоні лінії" та жорстко захищатиме національні інтереси України", - заявив Кулеба.

Міністр зазначив, що Зеленський не чекає "доброї волі" Путіна, а нав’язує власний порядок денний переговорів.

"Україна веде активну дипломатичну боротьбу за повернення Донбасу та Криму на українських умовах. Ми активно працюємо з партнерами над організацією Нормандського саміту та загалом створенням умов, які змусять Кремль піти на серйозні переговори щодо припинення агресії", - повідомив він.

За його словами, переговори Зеленського з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель 22 серпня у Києві надали новий поштовх динаміці у нормандському форматі.

"Саме після них ми розпочали новий етап активної дипломатичної роботи з підготовки нормандського саміту та хочемо провести його ще за участі Ангели Меркель", - додав він.