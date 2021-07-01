Зеленський готовий зустрітися з Путіним за однієї умови
Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним за однієї умови. Російського лідера має цікавити вирішення низки кризових питань.
Про це Зеленський заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
За його словами, підготовка до цього "непростого матчу" триває.
"Чи готовий я зустрітися і з президентом Путіним - якщо його дійсно цікавить вирішення низки кризових питань, які об'єктивно існують у двосторонніх відносинах України і Росії", - заявив Зеленський.
Зазначимо, президент Росії Володимир Путін поки не бачить сенсу у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. На його думку, рішення з українського питання сьогодні ніби-то приймаються в США.
Після цього Зеленський різко відповів Путіну на слова про вплив США на політику України.
Також голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Путін мріє, щоб питання України вирішувалися в Москві.