Не звільнено: в КСУ роз'яснили рішення по Ситнику

Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)

У Конституційному суді України роз'яснили рішення про неконституційність призначення директора НАБУ Артема Ситника. За словами судді Ігоря Сліденка, рішення КСУ не означає, що Ситник звільнений.

Про це він сказав РБК-Україна.

Сліденко зазначив, що КСУ не є тим судом, який може когось звільнити або відновити на посаді.

"Визнання указу неконституційним не означає, що пан Ситник є звільненим. На мою думку, необхідно здійснити певні дії для того, щоб він позбувся своєї посади", - заявив суддя.

За його словами, рішення Конституційного суду мають виключно перспективну дію, тобто працюють виключно "на майбутнє". Вони, за дуже рідкісними винятками, не несуть ніяких наслідків минулим подіям. Ці винятки пов'язані тільки з конституційними скаргами.

"Тому дії пана Ситника на його посаді були абсолютно законними, і сумніватися в цьому немає ніяких підстав", - підкреслив суддя.

Сліденко також нагадав про презумпцію конституційної законності, яка означає, що якщо держорган прийняв якесь рішення, то воно вважається конституційним, поки КСУ не визнає зворотного.

Він підкреслив, що юридична громадськість давно говорила про серйозну проблему з конституційністю призначення керівника НАБУ.

"Всі в Україні прекрасно розуміли, що ця історія абсолютно неконституційна з самого початку", - додав суддя КСУ.

Нагадаємо, 28 серпня КСУ визнав неконституційним указ п'ятого президента Петра Порошенка про призначення директором НАБУ Артема Ситника.

Раніше в коментарі РБК-Україна представник президента в КСУ Федір Веніславський заявив, що зараз немає механізму призначення нового директора НАБУ замість Ситника, так як для цього необхідні законодавчі зміни.