ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Зеленського відреагували на рішення КС щодо карантину

Автор: Артур Родивилов, Мілан Лєліч

Парламент не мав права їх вводити через зміни до держбюджету

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський вважає, що суд обґрунтовано скасував обмеження зарплат чиновників і суддів на період карантину. КС правомірно визнав такі обмеження неконституційними.

Про це він заявив у коментарі РБК-Україна.

За його словами, Верховна рада не мала права їх вводити через зміни до держбюджету.

"Що стосується обмеження заробітних плат, то КС правомірно визнав такі обмеження неконституційними. Верховна рада не мала права їх вводити через зміни до держбюджету", - сказав Веніславський.

Популярні новини

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав неконституційними деякі обмеження карантину на території країни через пандемію коронавіруса. Зокрема, Основним законом не відповідають обмеження на роботу громадського транспорту.

У березні 2020 року Кабмін ввів на території України карантин, щоб запобігти поширенню коронавірусу в країні і підготуватися до пандемії. Спочатку обмеження були введені до 3 квітня, але неодноразово продовжувалися.

Скорочення розміру зарплат чиновників на час карантину було пропозицією президента України Володимира Зеленського.

На початку червня до Конституційного суду надійшло подання про конституційність рішення Кабміну про введення карантину.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Конституционный суд Украинызарплатакарантин