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При чому тут наша "спецоперація"? Путін знайшов "винного" в інфляції у світі

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Санкт-Петербург, П'ятниця 17 червня 2022 16:24
При чому тут наша "спецоперація"? Путін знайшов "винного" в інфляції у світі Фото: Володимир Путін, президент РФ (скрін відео)
Автор: Дмитро Левицький

Інфляція в світі стала не наслідком розв'язаної Росією війни в Україні, а нібито результатом "системних помилок" в США і Європі.

Про це заявив російський президент Володимир Путін на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, повідомляє РБК-Україна.

За словами Путіна, твердження Заходу про "путінську інфляцію" розраховані на "тих, хто читати і писати не вміє".

"Наші дії зі звільнення Донбасу тут абсолютно ні при чому. А сьогоднішнє зростання цін, інфляція, проблеми з продовольством і паливом, бензином і в енергетиці в цілому - це результат системних помилок в економічній політиці діючої адміністрації США і європейської бюрократії", - заявив він.

Глава Кремля додав, що так звана "спецоперація" стала для Заходу "рятувальним кругом", щоб "звалити на Росію всі проблеми".

Нагадаємо, раніше Путін звинуватив США у тому, що вони "уявили себе посланцями Господа".

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