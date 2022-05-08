ru ua
Нд, 08 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Зеленського відреагували на плани РФ дійти до польського кордону

Новость на русском →
Неділя 08 травня 2022 05:10
У Зеленського відреагували на плани РФ дійти до польського кордону Фото: Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російська влада не відмовляється від планів знищити Україну як державу, і відкрито заявляє про свою військову агресію, зазначив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Так він відреагував на слова віце-спікера Держдуми РФ Петра Толстого про наміри продовжувати війну, поки війська не дійдуть до польського кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Подоляка в ефірі телеканалу "Україна 24".

"На мій погляд - це блискуча заява. Вона стоїть в одному рядку із заявою пана Лаврова, яка стосується держави Ізраїль. Це все показує насправді, про що думає політична еліта Російської Федерації. Про це не просто думає Путін, про це вони думають, вони живуть цим, вони в цьому варяться. Це їх кровоносні судини, по яких ходять ці заразні бактерії бажання знищити всіх", - зазначив радник керівника ОПУ.

Подоляк звернув увагу, що слова представника Держдуми країни-агресора є "прямою вказівкою на те, що вони хочуть знищити Україну як державу".

"Це і є геноцид, але не в сенсі етнічної приналежності, а в сенсі державної приналежності українців. Вони відкрито про це говорять", - наголошує він.

Також Подоляк висловився щодо агресивної риторики Москви з ядерними погрозами та недавніми скандальними антиізраїльськими заявами.

"Частина з цієї еліти говорить, що давайте вже застосовувати ядерну зброю, щоб стерти з лиця землі ту ж Велику Британію. Частина говорить про те, що держава Ізраїль дуже специфічна, вона "підтримує неонацизм", тому сама "неонацистська". Все це насправді не просто слова - це і є те внутрішнє переживання, в якому сьогодні Російська Федерація живе. Це проблема, з якою ми повинні вирішити, що робити. Не тільки ми - і весь світ", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Михайло Подоляк спростував фейки Дмитра Медведєва та Олександра Лукашенка про нібито існуючу для України "загрозу" з боку Польщі.

Також ми писали, що за даними ізраїльських ЗМІ, в ході телефонної розмови Путін вибачився перед Бенетом за слова Лаврова. При цьому в Кремлі відмовляються це підтверджувати.

Нагадаємо, нещодавно Лавров назвав євреїв найзапеклішими антисемітами, а також згадав про єврейське коріння президента України Володимира Зеленського і порівняв його з Адольфом Гітлером. Заява глави МЗС РФ викликала гучний міжнародний скандал - РБК-Україна зібрало реакцію світової спільноти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна дума РФ Польша Ірина Подоляк Війна Росії проти України
NEWS
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
DAILY
Андрій Єрмак: Ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіями не торгуємо
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андрій Єрмак: Ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіями не торгуємо