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У Зеленського відреагували на падіння літака в Чугуєві

Автор: Дмитро Левицький

У Офісі президента висловили співчуття рідним і близьким загиблих в результаті аварії військового літака Ан-26 в Чугуєві. У Зеленського також побажали якнайшвидшого одужання постраждалим.

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Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці ОП у Facebook.

За інформацією ОП, в результаті аварії 20 людей загинуло та двоє отримали поранення.

Нагадаємо, сьогодні в Харківській області поблизу Чугуєва розбився військовий літак Ан-26. На місце аварії літака відразу ж виїхали підрозділи ДСНС.

Кроме того, РБК-Україна повідомляло, що в Житомирській області 11 вересня розбився літак, в результаті чого загинув пілот.

Також, у Дніпропетровській області розбився легкомоторний літак, жертвами катастрофи стали дві людини.

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